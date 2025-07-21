У российского бизнеса возникли проблемы с расчетами через Киргизию

В последние месяцы расчеты российских компаний через банки Кыргызстана заметно осложнились: выросли сроки обработки платежей, увеличились комиссии, а в некоторых случаях переводы стали попросту невозможны. Об этом РБК сообщили консультанты, юристы и участники внешнеэкономической деятельности.

Причина — ужесточение регулирования со стороны Национального банка Кыргызстана, начавшееся осенью 2024 года. Тогда было введено требование об обязательной поставке товаров на территорию страны при любых трансграничных расчетах. Весной 2025 года власти пошли дальше, определив единственный банк для операций в рублях — «Капитал банк Центральной Азии», который теперь обрабатывает большинство трансграничных переводов, за исключением некоторых спецрежимов.

Такие изменения привели к перегрузке инфраструктуры «Капитал банка» и удлинению сроков расчетов — если в начале года платежи проходили за сутки, то во втором квартале обработка могла занимать до трёх дней. Особенно затруднены переводы на суммы свыше 3 млн рублей — из-за усиленных проверок назначений и контрагентов.

Также участники рынка фиксируют рост комиссий. Например, по словам директора ПЭК: Silkway Сергея Денисова, стоимость валютной конвертации подскочила вдвое — до 1,5–3%, а фиксированные сборы за переводы достигли $50. Это подтверждает основатель Digital ВЭД Анна Фомичева, отмечая, что тарифы выросли особенно для объемов свыше 3 млн рублей.

Некоторым компаниям пришлось и вовсе отказаться от расчетов через Кыргызстан. Причина — необходимость предоставления полного пакета документов, подтверждающих реальную поставку товаров на территорию страны. Без этого переводы блокируются, поясняет гендиректор Logita Trade Татьяна Медведева.

При этом часть старых схем всё ещё работает. По словам владельца «Логискора» Антона Коровкевича, некоторые кыргызстанские банки с госучастием продолжают использовать прежние корреспондентские счета.

Юристы предупреждают, что концентрация операций в одном банке усиливает уязвимость всей схемы. Любой сбой или регуляторное изменение может парализовать значительную часть расчетов. По мнению старшего партнёра Nordic Star Андрея Гусева, подобная централизация снижает гибкость бизнеса и повышает комплаенс-нагрузку.

Ожидается, что новые правила будут действовать как минимум до 17 сентября 2025 года, однако рынок надеется, что они не станут постоянными. Пока же бизнес вынужден адаптироваться. Многие компании уже начали использовать альтернативные маршруты — через Гонконг, Малайзию, Индонезию и даже цифровые валюты.