Intel уволит более 5 500 сотрудников в США

Intel планирует уволить более 5 500 сотрудников в США. Это связано с финансовыми трудностями и усиливающейся конкуренцией на рынке чипов, пишут СМИ. Больше всего увольнений ожидается в Калифорнии (1 935 человек), Орегоне (2 932 человека) и Аризоне (696 человек).

Intel отстаёт от конкурентов, таких как Nvidia, Samsung и TSMC. Пока другие компании уже выпускают чипы по технологии 3 нм, Intel всё ещё не вышла на нужный уровень. Это привело к задержкам в выпуске новых продуктов и падению продаж.

В первом квартале 2025 года компания сообщила об убытке почти $ 887 миллионов и снижении выручки на 3% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Intel Лип Бу Тан заявил о необходимости изменить внутреннюю структуру и упростить процессы. Массовые сокращения стали частью этой стратегии.