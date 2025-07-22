Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

Lenta.ru

Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через крупный банк Омана Sohar International. Об этом со ссылкой на импортеров сообщает газета «Ведомости».

Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через Оман
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С июня отправленная через банк в стране в Юго-Западной Азии валюта стала зависать на корреспондентских счетах на 3–5 рабочих дней. Ранее средства поступали в среднем за день. При этом если банк отказался принять перевод, возврат может длиться неделями. Как отмечают источники, проблемы касаются в основном транзакций в долларах США и соответствующих проверок со стороны американских банков-корреспондентов.

Как заявил гендиректор инвесткомпании «Первая группа» Алексей Порошин, проблемы касаются в первую очередь компаний с российскими корнями. У бизнеса, чья связь с Россией неочевидна, проблем с платежами за несанкционные товары нет. По словам старшего юриста NSV Consulting Ксении Самойленко, проблему можно решить, предоставив документы под каждую трансакцию.

В конце 2024 года сообщалось о проблемах в платежах между Казахстаном и Россией. Как ранее указали участники рынка, по сравнению с июлем средний срок ожидания вырос на 24 процента, а в ряде случаев задержка может достигать двух месяцев. Зампредседателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов напомнил, что страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но в связи с избеганием участия в их обходе организациям приходится «проводить более глубокий комплаенс».