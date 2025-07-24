«Сжатие рынка»: Горьковский автозавод переходит на четырехдневку

Горьковский автомобильный завод с начала августа начнет работать по четырехдневному графику.

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К этой вынужденной мере предприятие подтолкнула текущая экономическая ситуация.

«В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40 % в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30 % в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60 % в сегменте автобусов», – цитирует «Ъ» – Нижний Новгород» сообщение пресс-службы предприятия.

С 21 июля по 3 августа сотрудники предприятия уходят в ежегодный плановый оплачиваемый отпуск. Несмотря на это, некоторые подразделения завода продолжат работу по установленному графику, включая модернизацию и техническое обслуживание оборудования. В частности, на предприятии запланирован монтаж новых роботизированных комплексов в сварочном и покрасочном цехах.

Руководство предприятия полагает, что переход на сокращенную рабочую неделю в сложившейся обстановке поможет сохранить занятость, скорректировать производственный план в соответствии с текущим спросом и обеспечить стабильную загруженность производственных мощностей. В условиях сокращения рыночного спроса на заводе проводится оптимизация расходов по всем направлениям, при этом сохраняются все предусмотренные социальные гарантии для персонала.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение будет принято после учета разных факторов.