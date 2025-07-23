Во «Вкусно — и точка» прокомментировали сообщения о вреде красителя кармин

В сети быстрого питания «Вкусно — и точка» опровергли распространяющиеся в интернете сообщения о вреде красителя кармин, который придает новому Hello Kitty бургеру розовый цвет. Там подчеркнули, что используют только натуральные красители, передает «Подъем».

Во «Вкусно — и точка» указали, что в своей продукции используют «только разрешенные, натуральные и общедоступные для пищевой промышленности красители, которые также широко используются другими производителями молочной и мясной продукции, кондитерских изделий».

«В частности, кармин, который придает бургеру розовый цвет — это природный краситель, который, к примеру, придает красный цвет любимому многими торту "Красный бархат" и клубничным йогуртам», — добавили в сети.

Также там отметили, что публикуют ингредиенты и полный состав своих продуктов на сайте «Вкусно — и точка», в мобильном приложении, в киосках самообслуживания и в уголке потребителя, поэтому гости ресторана могут заранее изучить информацию о них и понять, соответствуют ли они их диетическим предпочтениям.

Кармин (Е120) является натуральным красителем, получаемым из насекомых кошенили (Dactylopius coccus). Он применяется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности для придания продуктам красных и розовых оттенков.