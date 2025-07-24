Прибыль Tesla рухнула

По итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее. Разводненная прибыль на акцию без коррекции сократилась с 0,4 доллара до 0,33 доллара, с коррекцией она составила 0,4 доллара, следует из отчетности компании.

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Операционная прибыль компании упала на 42 процента, выручка снизилась на 11,8 процента, до 22,5 миллиарда долларов, что чуть лучше прогноза, а свободный денежный поток рухнул на 89 процентов. Рынок был готов к слабой отчетности, поэтому стоимость акций Tesla после закрытия основных торгов почти не изменилась.

В компании подчеркнули, что сосредоточены на долгосрочных инвестициях и капитальных затратах даже в условиях ухудшения финансовых показателей. Речь идет о развитии инициатив в области автономных технологий.

Производство электромобилей компании сохранилось на прежнем уровне, однако поставки упали на 13 процентов. Особенно сложная ситуация складывается с Cybertruck — выпуск этой модели рухнул на 45 процентов, а поставки — на 52 процента. Model 3/Y показала увеличение производства на 3 процента, но ее поставки упали на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что инициированный президентом США Дональдом Трампом налоговый законопроект (One Big Beautiful Bill) оставит Tesla без нескольких миллиардов долларов. Он отменяет федеральный стандарт CAFE, поощряющий производителей электрокаров за счет производителей машин на бензине и дизельном топливе. В первом квартале года только за счет таких выплат компании удалось избежать убытков.