Из «Пятерочки» и «Перекрестка» пропадут Snickers и Twix

X5 Group приняла решение остановить отгрузки продукции Mars, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Х5 приняла решение остановить отгрузки продукции Mars в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в связи с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования", - говорится в сообщении.

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В Х5 уточнили, что в ходе переговоров между компаниями не удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей, отражающих реальные объемы закупок и долгосрочный характер сотрудничества.

"Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", - отметили в компании.

Х5 заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве и наращивании доли российского производителя с оптимальными ценами в категории. Компания открыта к продолжению диалога, но будет действовать строго в интересах покупателей, обеспечивая доступность и справедливость в цепочке поставок, добавили в пресс-службе.

Компания Mars выпускает шоколадные батончики Twix, Snickers, жевательные резинки Orbit, а также корм для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.