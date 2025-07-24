В России резко возросло число похоронных компаний

В первой половине 2025 года количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в похоронной сфере увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в Подмосковье и Краснодарском крае — 33% и 22% соответственно, сообщает "Коммерсантъ".

Эксперты связывают эту тенденцию с несколькими факторами. Во-первых, это стабильный спрос на ритуальные услуги, поддерживаемый демографическими показателями.Так, за январь-апрель 2025 года объем рынка вырос на 12,7% до 39,5 млрд рублей, в то время как смертность увеличилась на 4,5%. Во-вторых, предпринимателей привлекает относительно низкий порог входа в этот бизнес, особенно в сегменте агентских услуг, не требующих значительных инфраструктурных вложений.

Еще одной важной причиной роста числа регистраций является стремление участников рынка, ранее работавших в "серой" зоне, легализовать свою деятельность. Это происходит на фоне усиления контроля со стороны надзорных ведомств, которые проводят проверки похоронных фирм, кладбищ и моргов.

При этом на рынке отмечается рост прибыльности в отдельных сегментах. Особенно это касается комплексных предложений, кремации, продажи мемориальной продукции и организации ВИП-похорон. В то же время сохраняется значительный ценовой разброс: наряду с дорогими услугами многие граждане пользуются гарантированным государством минимальным набором услуг с компенсацией затрат.