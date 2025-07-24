Производитель сладостей Mars отреагировал на прекращение поставок в «Пятерочку»

Компания Mars отреагировала на отказе российского ретейлера X5 Group (торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток») отгружать сладости — в России компания известна, как производитель батончиков Snickers и Twix. Об этом сообщает NEWS.ru.

В своем сообщении представители Mars выразили сожалению по поводу такого решения ретейлера. При этом, компания все равно подчеркнула, что благодарна X5 за многолетнее сотрудничество.

«Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров, и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — сообщили в компании.

Напомним, что ранее X5 Group прекратил сотрудничество с Mars из-за несоответствия принципам справедливого ценообразования.