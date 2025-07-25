ЦБ аннулировал лицензию «ГС инвест»

Банк России аннулировал лицензию инвестиционной компании "ГС инвест" на осуществление депозитарной деятельности из-за нарушения требований указа президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", сообщил регулятор.

"Основанием для принятия указанного решения послужили допущенные обществом при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг нарушения требований, установленных указом президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, действие лицензии прекратилось 24 июля 2025 года с момента принятия регулятором соответствующего решения.

В сообщении регулятор также уточнил, что компания обязана прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 24 ноября 2025 года.

Брокерская и дилерская лицензии у компании сохраняются, следует из информации на сайте регулятора.