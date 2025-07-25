В Сбере заявили о росте долговой нагрузки компаний из-за высоких ставок

Высокая ключевая ставка существенно осложнила ведение бизнеса в России. Как заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, несмотря на начавшееся снижение ставки, стоимость привлечения кредитных ресурсов остается на высоком уровне. По его словам, в результате многие отрасли оказались в ситуации «идеального шторма».

«Для компаний, работающих на внутренний спрос, дополнительной проблемой стал рост расходов на персонал из-за дефицита рабочей силы. Экспортеры также сталкиваются с неблагоприятной ситуацией — крепкий курс рубля, вызванный высокими ставками, сочетается с падением мировых цен на экспорт», — пояснил Ведяхин.

Он подчеркнул, что при сохранении текущей жесткости денежно-кредитных условий у бизнеса возрастет долговая нагрузка, что может привести к росту дефолтов по долговым обязательствам.

По словам Ведяхина, с октября 2024 года в Сбере отмечают рост обращений малого бизнеса с просьбами об отсрочке платежей по кредитам. Предприниматели также все чаще прибегают к реструктуризации долгов. Причиной этого Ведяхин назвал длительные задержки оплат со стороны контрагентов, в первую очередь крупных компаний.

Он уточнил, что проблемы с обслуживанием долга малого и среднего бизнеса усугубились на фоне высоких ставок, хотя на ситуацию также влияют другие факторы. Наиболее тяжелая ситуация, по словам представителя Сбера, наблюдается в угольной отрасли. В других секторах фиксируются точечные ухудшения, которые могут перерасти в системные, если высокая ставка сохранится надолго.

«Начавшееся снижение ключевой ставки поможет бизнесу справиться с трудностями», — подчеркнул Ведяхин.

Он также добавил, что в настоящее время предпосылок к кризису нет. Хотя доля просроченных кредитов начала расти, она остается значительно ниже средних показателей за последние десять лет. В кредитовании юридических лиц этот рост заметен по сравнению с рекордно низкими уровнями конца 2024 года. В сегменте физических лиц разворот к росту просрочки произошел еще в середине 2024 года.

Ведяхин отметил, что банки обладают достаточным запасом прибыли и капитала для покрытия возможных потерь. Часть этого капитала, по его словам, «связана» макропруденциальными надбавками Центрального банка и может быть высвобождена при соответствующем решении регулятора.