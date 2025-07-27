Датских миллиардеров обвинили в службе Путину

В Дании продолжают обслуживать российские судна, перевозящие газ, из-за чего местного миллиардера Томаса Андерсена и члена правления его компании Торбена Остергаарда обвинили в «службе» президенту РФ Владимиру Путину, заявляет газета Ekstra Bladet.

Там сообщили, что накануне на верфь в порту Файярд, принадлежащем Андерсену, в городе Оденсе зашел на обслуживание газовоз «Федор Литке», который якобы перевозит газ с завода «Ямал СПГ». Издание сослалось на данные сервиса Marine Traffic, а также фотографию судна в датском порту. При этом отмечается, что судно ходит под флагом Кипра.

А перед этим в июле там же ЕС.

Еще в январе премьер-министр Дании Метте Фредериксен возмущалась этим фактом и призывала владельцев верфи прекратить обслуживание российских судов. В то же время операционный менеджер верфи и сын Томаса Андерсена Кристиан сообщил газете, что порт «всегда работает в соответствии с действующими рекомендациями ЕС и Дании», но при этом, несмотря на стремление отказаться от российского газа, тот пока остается необходимой составляющей европейского энергоснабжения. «Мы не заинтересованы в помощи России — мы заинтересованы в помощи ЕС», — добавил он.

В мае Евросоюз впервые ввел санкции против «Ямал СПГ» — под ограничительные меры попали три судна ведущего японского оператора газовозов Mitsui OSK Lines, которые ранее были задействованы в вывозе сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта.