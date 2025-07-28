В России задумали ускорить процедуру банкротства компаний

К 2030 году в России может упроститься процедура банкротства для компаний. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

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В частности, срок конкурсного производства планируют сократить на семь месяцев — до 40, а продажу активов — с 520 до 300 дней. Для сравнения: в мировой практике, например, в Германии или США, процедуры банкротства нередко укладываются в 12-18 месяцев.

Как говорят эксперты, ускорить процесс нужно, чтобы активизировать оборот капитала. Изменения заложены в Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Работу над ней в июне на ПМЭФ-2025 анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Согласно данным федресурса, в текущем году количество новых банкротств компаний снизилось. В первом полугодии число открытых конкурсных производств сократилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего — до 3208.

С другой стороны, акционер и гендиректор крупнейшего российского холдинга инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» (НПС) Алексей Крапивин предположил, что банкротств строительных компаний в 2025 году, скорее всего, будет еще больше. По его словам, к таким последствиям приведут и высокая ключевая ставка Центробанка, и сокращение заказов, и другие факторы.