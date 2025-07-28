Бизнес выступил против запрета на размещение ПВЗ в жилых домах

Размещение пунктов выдачи онлайн-заказов в жилых домах угрожает здоровью и безопасности жильцов и должно быть запрещено. Такую инициативу озвучили в Совфеде. В бизнес-сообществе назвали идею преждевременной и радикальной, а в маркетплейсах заявили, что ее реализация ударит по малому предпринимательству в стране.

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Общее число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и так называемых дарксторов - складов доставки онлайн-заказов в России приближается к 200 тысячам. Об этом свидетельствуют данные геоинформационных систем, в частности, сервиса "Яндекс Карты". Вместе с тем количество ПВЗ продолжает расти, особенно в крупных городах. Как сообщал в июне геосервис "2ГИС", за последний год число пунктов выдачи в 16 городах-миллионниках страны выросло на 32%. При этом местами размещения пунктов в городах часто становятся жилые дома.

Так, по словам заместителя гендиректора УК "Аструм Недвижимость", управляющей коммерческой инфраструктурой ГК "Гранель" Татьяны Козловой, в 23 жилых комплексах компании на сегодня работают более 80 ПВЗ. Вместе они занимают свыше 5,1 тысячи квадратных метров - примерно 7,5% от общего объема арендуемых коммерческих площадей в жилых проектах ГК "Гранель".

"При этом регулирование размещения ПВЗ осуществляют сами маркетплейсы. Они разрабатывают карты с "зелеными" и "красными" зонами, определяющими допустимую плотность точек. Предприниматели при выборе локации ориентируются на эти карты, размещенные на сайтах маркетплейсов", - отметила представитель строительной компании.

С инициативой о запрете размещения в жилых домах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов выступил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов. В письме на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой он указал на необходимость разработки соответствующего законопроекта. По мнению сенатора, работа ПВЗ в жилых домах нарушает права жильцов на благоприятные условия проживания, создает угрозу здоровью и безопасности жильцов. Голов отметил, что транспорт маркетплейсов блокирует проезд личных машин и проход людей на придомовой территории, а также препятствует доступу во дворы автомобилей экстренных служб. Кроме того, работа ПВЗ, по словам сенатора, нарушает режим тишины из-за погрузочно-разгрузочных работ. В связи с этим Голов считает необходимым поручить правительству разработать требования к размещению ПВЗ с учетом их удаленности от жилых и санитарно-защищенных зон.

В руководстве маркетплейсов ожидаемо негативно отреагировали на инициативу члена Совфеда. В Ozon утверждают, что самой компании жалобы на шум и транспорт на придомовых территориях приходят крайне редко, их число не превышает 4% от всего объема вопросов о пунктах выдачи. Более того, по данным маркетплейса, 80% россиян сами хотят видеть ПВЗ в своем или соседнем доме. В компании особо отмечают то, что пункты выдачи - это малый частный бизнес, нередко семейные предприятия, которые создают рабочие места и поддерживают местную экономику.

"Ограничения, которые предлагает сенатор, могут серьезно отразиться как на них, так и на доступности онлайн-покупок для миллионов россиян", - заявили в Ozon.

Около 80 процентов россиян хотят видеть ПВЗ в своем или соседнем доме.

В пресс-службе Wildberries & Russ также считают, что запрет на ПВЗ в жилых домах ударит по малому бизнесу и может привести к "радикальному сокращению" числа предпринимателей.

"Большинство пунктов выдачи платформ работают по партнерской модели - с площадкой сотрудничают десятки тысяч малых предпринимателей, то есть ПВЗ принадлежат им, а не маркетплейсам", - подчеркнул в комментарии "РГ" представитель компании Дмитрий Борщевский.

Он добавил, что пострадают и покупатели по всей стране, особенно те, кто проживает в малых и отдаленных населенных пунктах, где нередко отсутствуют крупные торговые сети и центры, а есть только ПВЗ маркетплейса. Наконец, указали в Wildberries, следуя логике о закрытии пунктов выдачи в жилых домах, оттуда также следует "изгнать" супермаркеты, аптеки, салоны красоты и прочий бизнес.

Координатор "Деловой России" в СЗФО Дмитрий Панов счел инициативу о полном запрете размещения ПВЗ в жилых домах преждевременной и излишне радикальной.

"Сложности, связанные с функционированием некоторых ПВЗ, а именно шум при погрузочно-разгрузочных работах, отдельные нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, безусловно, требуют скорейшего решения, но мы уверены, что оно будет найдено и без необходимости применения столь кардинальных мер и в обозримые сроки", - заявил Панов в беседе с "РГ".

Эксперт призвал принять во внимание то, что при организации столь масштабного, с большим числом участников, бизнеса, как маркетплейсы, невозможно молниеносно и в начале развития предусмотреть все нюансы и возможные проблемы.

Вместо тотального запрета на ПВЗ в жилых домах разумнее, по мнению Панова, было бы усилить контроль за их деятельностью и повысить ответственность владельцев за нарушение установленных правил, а надзорным органам оперативнее реагировать на жалобы людей. При этом, добавил эксперт, особое внимание необходимо уделить завершению формирования законодательства в сфере регулирования деятельности маркетплейсов и онлайн-платформ. В частности, считает Панов, должны быть разработаны четкие и сбалансированные критерии для помещений в жилых домах, где смогут размещаться ПВЗ. Речь может идти о дополнительных требованиях к шумоизоляции, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, обустройстве отдельного входа и зоны разгрузки.