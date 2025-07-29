Пожары в Лос-Анджелесе привели к крупнейшим страховым убыткам

Пожары в Лос-Анджелесе в этом году привели к крупнейшим страховым убыткам, связанным с природными катастрофами, со времен аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные перестраховочной компании Munich Re.

По данным агентства, в первой половине 2025 года объем застрахованного ущерба, связанного с природными катастрофами, составил $80 млрд. Половина этой суммы пришлась на январские пожары в Лос-Анджелесе. Страховщики не регистрировали таких высоких показателей с 2011 года, когда цунами привело к аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Munich Re ожидает, что сумма ущерба вырастет после сезона ураганов в США, который приходится на вторую половину года. Объем застрахованного ущерба ежегодно превышает $100 млрд. В компании отметили, что раньше такой уровень ущерба фиксировался редко, теперь эта сумма стала новой нормой. По данным Munich Re, в Европе главной причиной природного ущерба стали сильные июньские грозы в Австрии, Германии, Франции.