Кипр одобрил перерегистрацию Ozon в России

Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра одобрил перерегистрацию маркетплейса Ozon в России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что компания также объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года, на котором будут обсуждаться юридические вопросы, необходимые для завершения процесса перерегистрации.

Акционерам предстоит утверждить новую организационно-правовую форму компании в РФ, определить размер уставного капитала в российских рублях, согласовать устав компании.

Ozon вынес вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров 27 декабря 2024 года.