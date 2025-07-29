Возникли проблемы с самым большим пассажирским самолетом в мире

Авиакомпаниям стало все дороже обходиться поддержание в безопасном состоянии самого большого в мире коммерческого пассажирского самолета Airbus SE A380. О проблемах этого устаревшего воздушного судна сообщило агентство Bloomberg.

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Оказалось, что с каждым годом становится все больше директив летной годности, которые касаются Airbus SE A380. Помимо процедурных вопросов вроде требований о современной проверке оборудования, эти документы обращают внимание на протекающие трапы, треснувшие уплотнения и сломанные оси шасси. Это примерно вдвое превышает количество директив для крупных самолетов компании Boeing.

Издание обратило внимание, что в прошлом A380 был триумфом международного сотрудничества. Детали этого самолета по всему миру производили 1500 компаний. Однако теперь, в эпоху разорванных цепочек поставок, обслуживать этот самолет становится все сложнее. При этом авиакомпании вынуждены продолжать эксплуатацию этого воздушного судна, так как имеет место дефицит новых, более экономичных самолетов.

Отмечается, что будущее A380 уже находилось под вопросом, когда в начале 2020 года пандемия COVID-19 остановила мировые авиаперевозки.

Ранее сообщалось, что в течение последнего десятилетия компания Airbus почти всегда побеждала в противостоянии с главным конкурентом, американской корпорацией Boeing. Последняя, в частности, уже признала потерю китайского рынка, который остался за европейцами.