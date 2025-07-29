Сеть аптек «Столички» временно прекратила работу всех своих точек в Москве после кибератаки, которая парализовала кассовое и учетное оборудование. Об этом сообщает Mash.

«Сеть аптек „Столички“ взломали — точки закрыты по всей Москве, в чём убедились наши корреспонденты. Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул», — передают авторы канала.

При этом в пресс-службе самой сети аптек данную информацию о сбоях журналистам не смогли прокомментировать. Авторы канала также опубликовали видео с одной из аптек, где на входной двери написано, что учреждение не работает по техническим причинам.

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По данным издания, сбой затронул не только московские, но и региональные отделения — всего компания управляет более 1000 аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наиболее крупные точки находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире. Сотрудников временно отправили в отгулы до восстановления работы.

Накануне также произошла крупнейшая кибератака на авиакомпанию «Аэрофлот». В результате были отменены более 50 рейсов и более 80 — задержаны. Ответственность взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».