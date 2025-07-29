Масштабный сбой произошел в работе магазинов сети «Дикси»

В работе торговых точек сети магазинов «Дикси» произошел масштабный сбой, вследствие чего они временно закрылись.

По словам сотрудников сети, работа магазинов восстановится не раньше 29 июля. При этом официально компания подтвердила только проблемы с работой приложения для мобильных устройств.

— Уважаемые пользователи! Мы столкнулись с временными техническими неполадками в работе мобильного приложения. Наши специалисты уже занимаются устранением ошибок — совсем скоро все заработает в привычном режиме, — написали в Telegram-канале сети.

Позднее в пресс-службе группы компаний «Магнит», которой принадлежит сеть «Дикси», заявили, что информация о сбоях в работе московских магазинов не соответствует действительности.

— Это (информация о сбоях — прим. «ВМ») не соответствует действительности. Все магазины «Дикси» работают в нормальном режиме, — передает ТАСС.

В тот же день произошел крупный сбой в работе «Почты России». 39 процентов россиян пожаловались на технические проблемы в работе сайта, еще 29 процентов респондентов доложили о сбое в работе сервиса, семь процентов россиян рассказали о неполадках в работе мобильного приложения.