Совладелец Внуково заявил о готовности погасить долг Домодедово

Совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта Домодедово, перешедшего в июне в собственность Российской Федерации. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Бизнесмен отметил, что финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство. По его мнению, государство может развивать инфраструктуру, но не должно оплачивать старые долги, поэтому нужно искать стратегического инвестора.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта Домодедово.

В июле топ-менеджер Домодедово Андрей Иванов сообщил, что общий долг аэропорта составляет около 70 млрд рублей.