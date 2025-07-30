"Вкусвилл" сообщил о технических неполадках в оформлении заказов
Технические неполадки наблюдаются у торговой сети "Вкусвилл", могут возникнуть проблемы с оформлением заказа через мобильное приложение и сайт.
Об этом говорится в уведомлении на сайте компаний.
"Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим", - отмечается в уведомлении.
В мобильном приложении компании при переходе во вкладку каталога также высвечивается уведомление о временных неполадках.
"Пока не можем загрузить каталог, но скоро все починим. Зайдите попозже или купите товары в ближайшем магазине", - указывается там.