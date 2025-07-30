«Вкусвилл» сообщил о технических неполадках

Технические неполадки наблюдаются у торговой сети "Вкусвилл", могут возникнуть проблемы с оформлением заказа через мобильное приложение и сайт.

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Об этом говорится в уведомлении на сайте компаний.

"Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим", - отмечается в уведомлении.

В мобильном приложении компании при переходе во вкладку каталога также высвечивается уведомление о временных неполадках.