Российские товары исчезают с маркетплейсов

«Точка банк» и аналитическое агентство Data Insight осуществили мониторинг, который выявил, что доля отечественных товаров в ассортименте крупных продавцов на маркетплейсах Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет остается на низком уровне. Об этом сообщают «Ведомости».

В ходе исследования, в котором приняли участие 709 руководителей компаний, выяснилось, что среди продавцов большинство составляют женщины в возрасте от 36 до 55 лет. Wildberries — основная торговая площадка для большинства из них, а средний стаж работы на маркетплейсах составляет 2–3 года. Примечательно, что 26,6% продавцов, как правило, с высокими показателями продаж, используют сразу несколько торговых площадок.

Самые востребованные категории товаров на маркетплейсах — одежда и обувь (10%), косметика и парфюмерия (9%), товары для дома и дачи (8%), автотовары (8%) и товары для хобби и подарки (7%). Большинство продавцов предлагают от 101 до 500 наименований товаров. Продавцы с небольшим оборотом обычно предлагают до 50 позиций (38%), а продавцы с высоким оборотом — от 501 до 1000 позиций (46%).

53% предпринимателей продают товары в интернет-магазинах вместо маркетплейсов

Специалисты обращают внимание на то, что 52% продавцов предлагают продукцию, произведенную за границей. Эта тенденция усиливается по мере увеличения объемов продаж. Одной из причин такого положения дел является логистика и экономическая целесообразность. Продавцы с небольшим товарооборотом стремятся сократить расходы на доставку, что побуждает их отдавать предпочтение иностранным товарам.