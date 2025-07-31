В России назвали главное условие для возвращения западных компаний

Возвращение западных компаний не должно навредить российским производителям. Об этом заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По словам Миронова, в случае возобновления бизнеса иностранные компании могут начать снижать цены, чтобы компенсировать убытки в размере 240 миллиардов долларов, которые они понесли из-за ухода из России. Если вернувшиеся фирмы начнут заниматься «недобросовестной конкуренцией», российский бизнес потеряет преимущества, которые были получены в условиях ограничений, отметил парламентарий.

Председатель партии также подчеркнул, что ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности, основываясь на отзыве Министерства финансов и Министерства экономического развития, отклонила законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» о повышении ставки налога до 35% для иностранных компаний, которые ушли из России после начала специальной военной операции. В отзыве указано, что налоги не могут иметь дискриминационный характер и применяться по-разному в зависимости от социальных, расовых, национальных, религиозных и других подобных критериев.

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Как заявил ранее глава РСПП Александр Шохин, для того чтобы российский бизнес мог на равных конкурировать с западными компаниями в случае их возвращения, ему потребуется не более трех лет. В то же время, по словам Шохина, необходимо учитывать конкуренцию с компаниями из дружественных государств. С ними следует выстраивать партнерские отношения, но при этом не забывать о защите интересов отечественного бизнеса, подчеркнул он.