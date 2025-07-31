Rambler&Co удостоен двух PR-оскаров на премии LOUD Awards 2025

Департамент внешних коммуникаций медиахолдинга отмечен в номинациях за креативность и виральность.

30 июля 2025 года подвели итоги V сезона коммуникационной премии LOUD. Медиахолдинг Rambler&Co завоевал две бронзовые награды в двух номинациях. Награду ежегодно вручают лучшим PR-кампаниям и проектам с высоким уровнем креатива, виральности и стратегического влияния на индустрию. В этом году на соискание премии было подано 145 заявок от брендов и агентств.

© Пресс-служба

В одной из самых многочисленных номинаций «OutOfBox: креативная идея для PR» (14 заявок в шорт-листе) Rambler&Co получил бронзу за проект «Выставка конкурентов» – pop-up-инсталляцию в рамках Медиафестиваля на ВДНХ, в которой привычные «конкуренты» медиапотребления (сон, прогулки, мемы) превратились в арт-объекты. Rambler&Co выступил за честный и дружеский диалог с аудиторией, предложив встраиваться в жизненные сценарии пользователей. Проект собрал более 20 000 посетителей офлайн и тысячи участников чат-бота, а также получил миллионы охвата в инфополе и интерес индустрии.

© Пресс-служба

В номинации «WOWReach: самый виральный инфоповод» бронза досталась пресс-релизу о том, что каждый десятый россиянин готов поверить в инопланетян, если их признает президент. Rambler&Co провёл опрос аудитории своих активов об отношении к НЛО и неожиданно стал автором одного из самых вирусных инфоповодов месяца: результат исследования моментально превратился в мем. Новость быстро распространилась в Telegram, VK и федеральных СМИ, обеспечив значительный охват и внимание к бренду.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co: «Две награды LOUD — важное подтверждение эффективности нашей коммуникационной стратегии и профессионализма PR-команды. Мы воспринимаем эти достижения не только как признание креативности и вирального потенциала проектов, но и как доказательство способности Rambler&Co формировать инфоповоды, выходящие за рамки традиционного медиаполя, а также совмещать журналистскую экспертизу, технологические решения и PR. Признательна жюри и организаторам премии за столь высокую оценку».

Медиахолдинг Rambler&Co уже четвёртый год подряд выигрывает награды LOUD, но впервые – сразу в двух номинациях. В числе участников премии – рекламные, digital- и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, фрилансеры и студенты.