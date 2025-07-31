Песков опроверг возвращения бизнеса США в РФ

Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому и «ставить на паузу» нечего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать слухи и высказывания аналитиков о том, что в настоящее время процесс возвращения бизнеса США в России поставлен на паузу.

«Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу», — ответил Песков.

По его мнению, аналитики и многие наблюдатели распространяют такие сообщения, потому «уже не знают, откуда черпать вдохновение в летний период».