В Сбере предложили разъяснить банкам условия использования средств ФНБ для ВСМ
Средства Фонда национального благосостояния предоставляются на льготных условиях и позволяют существенно сократить затраты на обслуживание по сравнению с рыночными кредитами. Однако требования к их использованию заметно жестче, чем к другим источникам финансирования. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
По словам Александра Ведяхина, в настоящее время требуется уточнение условий, при которых можно использовать эти средства уже на ранних этапах реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ):
«Мы предполагаем, что правительство России разъяснит банкам, через которые предоставляются средства ФНБ в проект, при каких условиях и на какие цели внутри проекта их можно использовать уже сейчас, когда еще не полностью готова проектная документация на все этапы. Цель — оптимизировать финансовые расходы в рамках проекта ВСМ», — отметил Ведяхин.