Банки ОАЭ усилили давление на российский бизнес

Российским компаниям, работающим через банки в Объединённых Арабских Эмиратах, всё чаще приходится сталкиваться с неожиданными блокировками и закрытиями счетов. Даже формальные нарушения или задержки с ответами на запросы банка могут привести к тому, что доступ к средствам будет потерян, пишет РБК. Как отмечают юристы и консалтинговые компании, многие банки в Эмиратах в 2025 году начали внутреннюю «зачистку» своих портфелей клиентов с российским следом.

Причинами могут стать самые незначительные, на первый взгляд, действия — например, неотвеченный звонок или письмо, оставленное без внимания. Подобная практика характерна и для других юрисдикций, однако в ОАЭ в отношении российских клиентов она применяется особенно строго. Весной 2025 года власти провели масштабную банковскую проверку, направленную на выявление связей с Россией, и в результате ряд компаний лишился своих счетов. По словам экспертов, в некоторых случаях клиентам не удавалось пройти проверку лишь из-за некорректных или неполных ответов на стандартные вопросы банковского комплаенса.

Банки в Эмиратах, как правило, не открывают счета напрямую для российских юридических лиц, поэтому многие компании регистрируют дочерние структуры в свободных экономических зонах. Однако даже при формально корректной регистрации и легальной деятельности компании могут попасть под закрытие, если у банка возникнет подозрение, что фактическая деловая активность не связана с территорией ОАЭ. Финансовые учреждения уделяют внимание происхождению средств, наличию офисов и деловой инфраструктуры в стране, а также логике операций, проходящих по счету.

Юристы отмечают, что для блокировки счёта может быть достаточно простой технической ошибки или задержки с предоставлением документов. Запросы банков часто требуют реакции в течение одного рабочего дня, и комплект документов может быть весьма внушительным — вплоть до 20 позиций, с обязательным переводом на английский язык и нотариальным заверением. Если ответ не поступает в срок, у банка появляется формальное основание для закрытия счёта. Даже при наличии всех документов, но с мелкими неточностями, у комплаенс-отдела может возникнуть недоверие, особенно если подобные ошибки повторяются.

Кроме того, компании могут лишиться счёта, если проводят операции, не соответствующие заявленным в лицензии видам деятельности. Например, если в лицензии указаны услуги в сфере ИТ, а по счёту проходят платежи, связанные с торговлей товарами, банк вправе усомниться в благонадёжности клиента. Такие ситуации банки, как правило, предлагают оперативно урегулировать, внеся корректировки в лицензию, однако при систематическом несоответствии отношения могут быть прекращены.

Счета также закрываются в случаях, если на них долгое время нет активности или если объёмы транзакций не соответствуют заявленным показателям. Повышенное внимание вызывают переводы в офшоры и работа с юрисдикциями, не раскрывающими бенефициаров. Особую настороженность вызывают сделки с государствами из «чёрного списка» FATF. Эмиратские банки опасаются, что страна вновь может попасть в «серый список» этой организации, из которого она была исключена только в 2024 году, и поэтому стремятся минимизировать любые риски.

Не менее важным остаётся фактор санкций. Блокировка может произойти, если компания или её собственник попадают в санкционные списки США, ЕС, Великобритании или других стран. Причём иногда причиной служит даже не прямое попадание в список, а работа с контрагентами, которые уже находятся под ограничениями. Такие случаи, по словам юристов, уже фиксировались на практике.

Если же счёт всё-таки закрыт, восстановить его крайне сложно, отмечают консультанты. Банки редко идут на повторное открытие, особенно если основания для закрытия были зафиксированы документально. Формально клиент может повторно пройти процедуру комплаенса, предоставить исправленные документы и попытаться объяснить причины нарушений, но на практике такой путь занимает много времени, требует значительных усилий и не гарантирует результата, резюмируют юристы.