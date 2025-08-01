Стало известно, во сколько обойдутся Apple пошлины Трампа

Пошлины президента США Дональда Трампом могут обойтись компании Apple в почти $2 млрд в виде издержек к концу сентября.

Об этом пишет специализированный портал Apple Insider.

«Сумма, которую Apple должна будет выплатить в связи с пошлинами Трампа в третьем квартале, оказалась немного меньше, чем ожидалось, но (гендиректор Apple. — RT) Тим Кук предупредил, что в следующем квартале она будет значительно больше и составит около $2 млрд всего за два квартала», — говорится в материале.

Отмечается, что с момента вступления в силу новых тарифов на импорт компания уже потеряла $800 млн.

Большая часть пошлин, уплаченных Apple, по данным портала, связана с пошлинами против Китая.

Ранее сообщалось, что потери Германии от введения США импортных пошлин в 15% на большинство товаров из ЕС могут составить до €31 млрд в год в среднесрочной перспективе.