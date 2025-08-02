В Екатеринбурге женился сын миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Охрана новобрачных патрулировала Екатеринбург, ради венчания на 4 часа закрывали одну из городских церквей. Только на гонорары звезд, включая американского рэпера Tyga, было потрачено около 75 млн рублей, сообщает канал Mash.

Канал называет торжество на Урале «одной из самых дорогих свадеб года». По данным Mash, на торжество ушло не менее 100 млн рублей.

Жених — Тимофей Алтушкин, невестой стала подруга его детства.

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В день свадьбы охрана папы патрулировала город на внедорожниках Tank. Для венчания на четыре часа закрыли одну из основных городских церквей.

«После гости отправились в гостиницу Hyatt на белых бронированных Rolls-Royce Cullinan с тюнингом от Mansory. На парковке также были замечены Audi R8, McLaren, G-классы, Cadillac, Land Cruiser, гиперкар от GAC и другие премиальные машины. В числе артистов — Tyga и Xcho», — пишет канал.

Среди гостей были замечены Михаил Галустян, Александр Ревва с женой, комик Роман Постовалов. Аренда ресторана и банкет обошлись примерно в 1,6 млн рублей. Снимать внутри было запрещено.