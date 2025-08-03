Apple решила засудить сеть кинотеатров Apple Cinemas

Технологический гигант Apple подал судебный иск против небольшой сети кинотеатров Apple Cinemas, обвиняя ее в нарушении прав на товарный знак. В иске утверждается, что кинотеатры используют название «Apple» для создания путаницы среди потребителей и извлечения собственной выгоды.

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Об этом сообщает издание MacRumors.

«Apple Cinemas сознательно и преднамеренно использует название Apple, чтобы посеять путаницу в своих интересах», — заявили адвокаты Apple в исковом заявлении.

Основанная в 2013 году, сеть Apple Cinemas до недавнего времени имела ограниченное присутствие на северо-востоке США. Однако в прошлом месяце компания открыла кинотеатр в Сан-Франциско, и теперь, как утверждается в иске, планирует расширить свою деятельность до 100 заведений по всей стране, в том числе вблизи штаб-квартиры и розничных магазинов Apple. Этот шаг вынудил Apple принять юридические меры.

«Перед лицом плана ответчиков по расширению до 100 кинотеатров по всей стране, а также широко распространенной общественной путаницы относительно причастности Apple к этим кинотеатрам, у Apple не было иной альтернативы, кроме как подать этот иск для защиты своего бренда и клиентов от обмана», — говорится в заявлении Apple.

Apple утверждает, что ее «многократные усилия по мирному урегулированию вопроса» оказались безуспешными.

Apple требует как судебного запрета на использование названия, так и денежной компенсации за причиненный ущерб.