Индия попросила США не совать свой нос в отношения с Россией

Пресс-служба МИД Индии просит США «не совать свой нос в российско-индийские отношения». Так ответили американцам на заявление Дональда Трампа с угрозами в адрес Индии.

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Глава США ранее заявил, что надеется Индия прекратит покупать нефть у России. Индийские СМИ сообщили, что их страна продолжает импорт российской нефти, а также ведет переговоры о заключении спотовых сделок.

Названа причина, по которой Индия не спешит выполнять требования Трампа

Напомним, Дональд Трамп высказал своё мнение о том, что Индия готова прекратить закупку российской нефти. Однако, президент США не знает так ли это, он лишь «где-то об этом слышал».