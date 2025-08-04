Суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" об антиисковом запрете по спору, касающемуся транзита газа через Украину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее суд в рамках обеспечительных мер по заявлению "Газпрома" на время разбирательства запретил "Нафтогазу" инициировать, продолжать или поддерживать любые разбирательства за рубежом против "Газпрома" "по спору из или в связи с соглашением от 30.12.2019 об оказании услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины, в том числе связанные с обеспечительными мерами и арестами в отношении имущества ПАО "Газпром" или его аффилированных лиц".