BP открыла крупнейшее за 25 лет месторождение в Бразилии

Открытие нового нефтегазового месторождения Бумеранге в бассейне Сантос подтвердили в пресс-службе BP, передает ТАСС. Месторождение находится примерно в четырехстах километрах от Рио-де-Жанейро, его площадь превышает 300 кв. километров.

В BP отметили, что это крупнейшее открытие за последние двадцать пять лет в регионе. После публикации новости акции британской компании выросли на 1,5% на Лондонской фондовой бирже.

Открытие Бумеранге стало десятым за 2025 год для BP, сообщили в пресс-службе компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Балтийского моря вблизи Щецина обнаружено крупное месторождение углеводородов Wolin East с рекордными для Польши запасами.

Норвежская компания Var Energi ASA обнаружила новое нефтяное месторождение Countach в Баренцевом море с запасами от четырех до 25 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.