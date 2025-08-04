«Молдовагаз» лишили лицензии на поставки газа в Молдавию
Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии лишило лицензии на поставки газа предприятие «Молдовагаз».
«Административный совет НАРЭ утвердил решение об отзыве лицензии серии AC №001402 от 06.11.2018, выданной АО «Молдовагаз» на деятельность по поставке природного газа», — приводит сообщение пресс-службы агентства ТАСС.
Ранее лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон выразил надежду на возобновление поставок российского газа в Молдавию.