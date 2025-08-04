Tesla премирует Маска на 30 миллиардов долларов

Премию в размере порядка 30 миллиардов долларов одобрила компания Tesla генеральному директору Илону Маску. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, поданное компанией в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США.

На сайте компании заявляется, что выплата премии в 96 миллионов акций ограниченного обогащения в рамках плана поощрения от 2019 года была одобрена 3 августа.

Вознаграждение Илон Маск получит, если проработает во главе или руководстве компании в течение нескольких лет.

В Tesla заявили, что такое вознаграждение способствует сохранению сотрудника, поскольку «удержать его на данный момент важнее, чем когда-либо».

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