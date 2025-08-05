Российский суд снял арест с акций «дочки» Raiffeisen

Кассационный суд снял арест с акций Райффайзенбанка. Об этом Reuters сообщили юристы коллегии адвокатов Delcredere и подтвердил сам банк.

Арест был наложен на акции российского банка по иску компании «Распериа» на 2 млрд евро.

История Raiffeisen Bank International (RBI) и «Расперии» началась в декабре 2023 года, когда RBI объявил о намерении купить 28% акций строительной компании Strabag у российской компании «Илиадис», которая незадолго до этого приобрела этот пакет у Rasperia Trading Limited — структуры, связанной с Олегом Дерипаской. Через эту сделку RBI рассчитывал репатриировать из России около 1,5 млрд евро нераспределенной прибыли, заблокированной из-за валютных ограничений. Несмотря на то, что банк заявил о санкционной чистоте сделки и уведомил регулирующие органы, включая Минфин США, ее связь с Дерипаской вызвала резкую критику со стороны американских и австрийских властей. Под давлением регуляторов RBI в итоге отказался от сделки, сославшись на невозможность получить необходимые гарантии и выбрав осторожность.

После срыва сделки «Распериа» подала иск в российский суд, обвинив RBI и основателя Strabag Петера Хазельштайнера в попытке захвата корпоративного контроля. Истец требовал принудительной продажи своей доли Райффайзенбанку и компенсации. В начале 2025 года суд в России удовлетворил иск и постановил взыскать с RBI более 2 млрд евро. Впоследствии Банк России списал эту сумму с корреспондентского счета Райффайзенбанка и перевел ее на счета истца. Однако снятие ареста заняло почти два месяца.