Сделка с акциями позволит OpenAI обойти SpaceX по стоимости

Американская компания OpenAI ведет переговоры о вторичной продаже акций, что может повысить ее стоимость до 500 млрд долларов и сделать самой дорогой частной технологической группой в мире, сообщает Financial Times.

Это позволит OpenAI опередить SpaceX, которая оценивается в 400 млрд долларов. Информацию об этом газете подтвердили несколько источников, знакомых с планами стартапа.

Возможная сделка предусматривает продажу акций нынешними и бывшими сотрудниками компании – точная стоимость и объем акций будут зависеть от спроса инвесторов. Сейчас OpenAI также привлекает новый транш инвестиций в размере 40 млрд долларов, в первую очередь от SoftBank, который давал оценку компании на уровне 300 млрд долларов. Однако интерес к искусственному интеллекту на рынке настолько высок, что руководство OpenAI уже обсуждает с инвесторами, включая Thrive Capital, возможность увеличить оценку стартапа еще больше, отмечает ТАСС.

По словам источников FT, инвесторы продолжают активно вкладывать средства в перспективные компании сферы искусственного интеллекта, ожидая, что ведущий игрок на этом рынке со временем может стоить триллионы долларов. Эксперты отмечают, что это создает уникальные возможности для финансирования компаний, разрабатывающих подобные технологии.

Ранее Управление общих служб США (GSA) включило OpenAI, Alphabet и Anthropic в список одобренных поставщиков искусственного интеллекта для государственных органов. Это решение касается моделей ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google (Alphabet) и Claude от Anthropic, все они прошли проверку на безопасность и эффективность. Теперь госструктуры смогут быстрее и проще закупать ИТ-решения на базе этих моделей благодаря размещению их на специальной платформе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что персональные компьютеры больше не соответствуют требованиям эпохи искусственного интеллекта.

OpenAI представила новый режим агента для ChatGPT, который позволяет чат-боту совершать покупки, готовить презентации и управлять расписанием пользователя.

Между тем эксперты предупредили, что искусственный интеллект развивается настолько быстро, что в ближайшие годы может заменить до половины офисных сотрудников.