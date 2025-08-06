Почти 60% компаний ФРГ ожидают новых трудностей от соглашения по тарифам США

Большая часть немецких компаний ожидает, что соглашение по пошлинам, достигнутое ЕК и США, принесёт дополнительные трудности.

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Об этом говорят результаты опроса, который провела немецкая Торгово-промышленная палата (DIHK).

Среди предприятий, ведущих бизнес напрямую с США, этот показатель достигает 74%. Показатель среди всех немецких компаний составляет 58%.

Лишь 5% компаний рассчитывают на позитивные последствия.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сказала, что ФРГ должна потребовать отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за заключения сделки по пошлинам с президентом США Дональдом Трампом.