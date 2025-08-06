Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева вновь избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

В «Ростелекоме» отметили, что было проведено первое заседание совета директоров компании, который был избран на общем собрании акционеров 24 июля. Были сформированы четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Также на заседании был определен персональный состав комитетов и их председатели.

«Председателем совета директоров вновь избран зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев», — говорится в тексте.

Напомним, что председателем совета директоров «Ростелекома» Медведева также избирали в октябре 2024 года.