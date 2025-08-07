Российские компании столкнулись с двойным налогообложением

Налоговые органы стали несколько раз начислять бизнесу недоимки, пени и штрафы за одно и то же правонарушение, сообщает Forbes.

Технически это выглядит следующим образом: основная компания, она же бенефициар, заключает договоры с «техническими» контрагентами (взаимозависимые компании — FM) для получения выгоды при уплате налогов. Впоследствии налоговая по месту нахождении бенефициара обнаруживает, что тот получил необоснованную налоговую выгоду и доначисляет ему недоимки. В свою очередь, инспекция по месту нахождения «технической» компании квалифицирует ее одновременно и как самостоятельного субъекта налогового правонарушения, и как взаимозависимую организацию, недоимки которой должны предъявляться к бенефициару, обращает внимание член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский.

Издание направило запрос в ФНС.

Чтобы наглядно проиллюстрировать ситуацию, член московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко в разговоре с Forbes приводит следующий пример. Компания «А», бенефициар и ритейлер, покупает товар у «технической» компании «Б», которая закупает его у производителя «В». В итоге получается, что бенефициар купил товар у технической компании по более высокой цене, чем последняя приобрела его у производителя, а потому бенефициар прибавляет эту «разницу» (разница между ценой закупки у компании «Б» и компании «В» — FM) к своим расходам. Впоследствии налоговая доначисляет бенефициару недоимку по налогу на прибыль и отказывает в вычетах и расходах, а инспекция по месту нахождения компании «Б» выносит самостоятельное решение о неуплате последней НДФЛ с выплат своим сотрудникам, несмотря на получение крупных средств от компании «А». В итоге обе компании направили деньги в казну, но фактически вменяемое компаниям правонарушение — это одна цепочка сделок.

«Даже несмотря на то, что система налоговых органов является единой, на практике это может привести к применению налоговых последствий и взиманию недоимки сразу с нескольких участников цепочки», — подтверждает старший юрист практики по разрешение споров «ТеДо» Галина Реймер.

Несмотря на вышесказанное, шансы на оспаривание подобных действий ФНС высокие, считает партнер юридической фирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов.

«Двойное налогообложение — это вопиющее нарушение, на которое суды не могут не обращать внимания даже в наши дни», — объясняет он.

Кроме того, в 2018 году Верховный суд уже признал недопустимым двойное налогообложение налоговых недоимок в случае, когда «техническая» компания вставлена в цепочку сделок между двумя независимыми субъектами.

В этом же решении суд обращает внимание сторон, что налоговые органы в России составляют единую централизованную систему, к чему также апеллировал Александр Хаминский, указывая, что не важно, в какой инспекции стоит на учете основная организация и взаимозависимые компании, «налоговые органы обязаны соотносить суммы недоимки по каждой их них».