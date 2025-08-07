Торговая сеть «Перекресток» запустила новый формат магазинов

Торговая сеть «Перекресток» в рамках тестирования нового формата открыла в Москве первый магазин «Select Перекресток». Это компактная точка на стыке HoReCa и продуктовой розницы для потребителей, живущих в быстром темпе, рассказала пресс-служба сети.

© Пресс-служба сети «Перекресток»

В сети добавили, что площадь магазина составляет 400 квадратных метров, что в три раза меньше обычных «Перекрестков». Ассортимент точки включает от 3500 до 5000 позиций, в том числе готовые блюда, выпечку, хлеб, вино, фрукты, овощи, бакалею и товары категорий «фреш» и «ультрафреш». Также в ней работает кафе и постамат 5Post, где потребители могут забрать заказ, оформленный через приложение сети.

«Это уникальный опыт, где HoReCa, магазин мини-формата, расширенные возможности для покупок в онлайн и технологии соединяются в едином пространстве», - рассказала управляющий директор торговой сети «Перекресток» Раиса Полякова.

В сети уточнили, что в новом формате покупателям также доступны функция проверки цен, возможность собрать корзину и увидеть ее стоимость с учетом всех скидок и баллов лояльности до кассы, а также электронный винный сомелье и «умные весы», которые самостоятельно определяют товар при взвешивании.

До конца года сеть откроет в Москве в тестовом режиме порядка 10 таких точек. Уточняется, что они будут расположены в оживленных городских локациях с высоким покупательским трафиком.