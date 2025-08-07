"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа является завершающей стадией разрушения молдавской стороной бизнеса этой группы, правительство Молдавии тем самым лишает "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщили в "Газпроме". Там добавили, что холдинг продолжит защиту своих законных прав и интересов в Молдавии всеми доступными способами.

"В этой связи лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса Группы "Молдовагаз" и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", - сообщили в холдинге.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии отозвало лицензию на поставки газа у совместного с "Газпромом" предприятия "Молдовагаз" из-за невыполнения энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.

В НАРЭ объясняли, что решение об отзыве лицензии связано с обязательствами Кишинева перед энергетическим сообществом ЕС о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение компании "Молдовагаз" на три предприятия: по поставке газа, его транспортировке и распределению. Процесс должен был завершиться к 2026 году, однако после прекращения транзита российского газа по территории Украины и поставок "Газпрома" в Молдавию этот срок сократили до 31 июля.

Позиция "Газпрома"

В "Газпроме" прокомментировали, что российская компания как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполнял свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Молдавии, не получая со стороны "Молдовагаза" в полном объеме оплаты за поставленный газ.

"В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". В частности, задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила $709 млн. Указанная задолженность в значительной мере сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ", - добавили в холдинге.

В "Газпроме" сообщили, что компания последние несколько лет предлагала различные способы и сроки урегулирования задолженности с надлежащим юридическим оформлением. Однако правительство Молдавии отказалось содействовать погашению задолженности, "предпочитая вместо этого, в нарушение достигнутых с ПАО "Газпром" договоренностей, оказывать давление на ПАО "Газпром" в целях понуждения компании отказаться от своих законных требований".

В итоге правительством Молдавии был реализован несколько механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации группы "Молдовагаз", фактическому лишению общества права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики, добавили в российском холдинге.