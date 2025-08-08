Один из крупнейших производителей виски закрылся из-за пошлин США

Одна из крупнейших компаний по производству пива и виски в Ирландии Killarney Brewing & Distilling Co. закрылась из-за введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Евросоюза.

© Global look

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Когда в 2022 году компания Killarney Brewing & Distilling Co. расширилась, она гордилась тем, что является крупнейшим независимым производителем пива и виски в Ирландии и располагает центром для посетителей. В прошлом месяце она закрылась», — говорится в статье.

Отмечается, что компания уже сталкивалась с растущими издержками и перебоями в цепочке поставок.

Однако, как пишет издание, «глобальная торговая война Трампа ускорила её закрытие».

Ранее Трамп объявил, что новые пошлины США в размере от 15 до 41% на товары из 69 стран вступили в силу 7 августа.