Компании экономят на командировках зумеров

Бумеров (рожденные в период с 1946 по 1963 год) и зумеров (1997-2012) все чаще отправляют в командировки за рубеж.

© Российская Газета

Согласно данным "OneTwoTrip для бизнеса" молодые специалисты стали ездить в командировки в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, но руководство экономит на них в поездках.

"Исследование показало, что в этом году заметно выросло число представителей поколения зумеров, путешествующих по работе: количество заказов, оформленных на молодых специалистов, выросло на 55,8%. Доли остальных категорий также увеличились - это связано с общим ростом сервиса - но не настолько серьезно", - отметил руководитель сервиса Степан Мастрюков.

При этом, большинство бизнес-путешественников в 2025 году относятся к поколению миллениалов (1981-1996) - 55,8% заказов. Как показывает аналитика, зумеры больше времени проводят в деловых путешествиях за рубежом: в среднем командировка длится 7,7 дня (по России - 2,1 дня). Бумеры ездят за границу по работе на 7 дней.

"Самые большие расходы на деловые поездки также отмечаются у более старших сотрудников, то есть представителей поколения бумеров: средний чек на их командировку в 2025 году составляет 42 тыс. рублей. Интересно, что, хотя командировки зумеров также довольно продолжительные, а за границей они проводят больше дней, чем другие, компании тратят на них значительно меньше: в среднем 25 500 рублей, и это в целом самый низкий чек среди представителей всех поколений", - отмечают в компании.

Проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры, Российская международная академия туризма Татьяна Рассохина связывает это с тем, что зумеры еще не доросли до должностей с серьезными командировками.

"Их уровень должности еще низок. Так что это не вопрос поколения, это просто возраст", - отметила она.

Как рассказали в компании "Аэроклуб", чаще всего в командировки ездят представители нефтегазового сектора и энергетики, представители добывающей промышленности и ритейла.