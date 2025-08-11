Сбербанк анонсировал оплату iPhone на своих терминалах

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки iPhone на своих терминалах.

Соответствующий анонс появился на терминале кредитной организации, убедился корреспондент ТАСС.

"Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями", - говорится в сообщении на терминале.

В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава банка Герман Греф отмечал, что после ухода иностранных сервисов с российского рынка, в частности компании Apple, в Сбере пришли к выводу о необходимости не зависеть ни от каких провайдеров. Так, Греф сообщал, что в Сбербанке решена проблема платежей по биометрии.

Ранее в октябре 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала на форуме Finopolis прототип технологичного решения "Волна". Оно позволит оплачивать покупки бесконтактным способом пользователям смартфонов как на базе Android, так и на iOS. Также генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин в рамках ПМЭФ рассказывал, что внедрение "Волны" зависит от планов банков и от доработки программного обеспечения. Для того, чтобы такая терминальная сеть появилась, банки должны обновить свои мобильные приложения.