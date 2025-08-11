Сервис аренды одноразовыых номеров телефона уходит из России

Один из крупнейших на рынке сервисов рассылки SMS с кодами активации аккаунтов в различных сервисах SMS-Activate объявил о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. Компания проинформировала своих клиентов о том, что все российские номера будут удалены с платформы 25 августа 2025 года, и одновременно прекратится прием платежей в рублях. Сообщение об этом появилось в официально Telegram-канале SMS-Activate.

Причиной такого решения стал новый федеральный закон, который предусматривает ответственность за передачу абонентских номеров третьим лицам и вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно официальному заявлению SMS-Activate, опубликованному для пользователей, с 25 августа 2025 года сервис прекратит выдачу российских номеров телефонов для регистрации аккаунтов на любых онлайн-платформах. Кроме того, будет прекращена поддержка временных почтовых ящиков с доменами из РФ и все способы пополнения баланса в российских рублях. Пользователи из России также потеряют доступ ко всем платформам сервиса, включая сайт, мобильные приложения и Telegram-бот. Компания также сообщила о прекращении вещания в русскоязычных социальных сетях.

«Благодарим всех за 10 лет успешного сотрудничества! Остаемся с вами до 25 августа, затем будем рады увидеться в странах, где наша деятельность полностью легальна», — гласит обращение сервиса, подводящее итог его работе в России.

SMS-Activate является значительным игроком на рынке РФ и занимает существенную его долю. Предполагается, что после его ухода услуги по регистрации аккаунтов на одноразовые телефонные номера могут существенно подорожать или перейти в теневой сегмент.