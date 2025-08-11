Таганский районный суд города Москвы назначил штраф Telegram в размере 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

До этого наказанию подвергли платформу Zoom. Тот же Таганский суд признал ее виновной в административном правонарушении о неисполнении обязанностей иностранных лиц в интернете на территории России. Zoom обязали выплатить почти 80 миллионов рублей.

Также административные правонарушения совершили TikTok и LikeMe. Их оштрафовали на десять миллионов за неисполнение обязанностей иностранных лиц в интернете на территории России и невыполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти.