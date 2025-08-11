Совет директоров "Татнефти" обсудит рекомендации по дивидендам

Совет директоров "Татнефти" на заседании 15 августа рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендным выплатам по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, в повестку заседания вошел вопрос о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

Компания, согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии году составила 66,8 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО "Татнефть" пока не раскрывала.

Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2024 год составили 98,7 рубля на акцию. За первое полугодие 2024 года компания выплачивала дивиденды из расчета 38,2 рубля на акцию.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 54% акций.