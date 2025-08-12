Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

Косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо» станет один из крупнейших представителей китайского рынка интернет-торговли — китайская JD.com. Об этом сообщило РБК.

© «М.Видео-Эльдорадо»

Отмечается, что это произойдет после того, как JD.com купит немецкого ритейлера Ceconomy. Данная сделка предполагает поглощение Media-Saturn-Holding GmbH, которая располагает 15 процентами акций «М.Видео». Предполагается, что китайская компания не ограничится ролью косвенного совладельца, но проявит интерес к развитию бизнеса в России.

В первой половине марта «М.Видео-Эльдорадо» объявила о докапитализации компании на общую сумму в 30 миллиардов рублей. На тот момент первые платежи от неназванных инвесторов составили в общей сложности 11,5 миллиарда рублей.

Позже появилась версия, что российский миллиардер Вагит Алекперов, владелец нефтяной компании «Лукойл» рассматривает возможность покупки бизнеса компании «М.Видео-Эльдорадо». Однако позже предприниматель опроверг эту информацию и заверил, что таких планов у него нет.