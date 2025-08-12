WSJ: Китай создаст крупнейшую в мире судостроительную компанию с долей 17%
В Китае завершается процедура слияния двух судостроительных компаний — China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry — в одну, которая станет крупнейшей в мире.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что её доля на мировом рынке судостроения составит 17%, совокупная выручка будет достигать $18 млрд.
